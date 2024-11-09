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В Москве клиника ЭКО бесплатно оплодотворяет женщин спермой Дурова

RTVI: московская клиника ЭКО бесплатно оплодотворяет клиенток спермой Дурова

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Global Look Press

Столичная клиника «АльтраВита» бесплатно предоставляет своим клиентам возможность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы миллиардера и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, передает RTVI.

Гендиректор фирмы Сергей Яковенко подтвердил, что «раз на сайте написано, значит, так и есть». Он объяснил, что биоматериал оказался в распоряжении клиники благодаря стечению обстоятельств.

«Мы очень давно дружим, я даже не помню, с какого года уже, очень давно. Мы начали дружить, может быть, лет 10−12 или где-то 14 лет назад, наверное. Предложил [стать донором спермы] он сам. Примерно тогда предложил, когда мы познакомились», — сообщил Яковенко.

Согласно материалу, процедура ЭКО проходит бесплатно, так как расходы на ее проведение Дуров взял на себя.

29 июля миллиардер написал в своем Telegram-канале, что 15 лет назад к нему обратился друг, который не может иметь детей, и попросил поделиться спермой. Сначала Дуров подумал, что это шутка, а затем все же пошел и сдал сперму. По его словам, его биоматериал все еще хранится в одной из клиник. На 2024 год у него есть более 100 биологических детей в 12 странах мира. Дуров планирует раскрыть свой генетический код, чтобы его дети смогли найти друг друга.

Ранее были опубликованы данные анкеты, якобы принадлежащей Дурову.

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