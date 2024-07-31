«Можно использовать только у нас»: сперму Дурова нашли в московской клинике Ura.ru: в Москве нашли клинику, в которой хранится биоматериал Дурова

Биоматериал, предположительно принадлежащий Павлу Дурову, нашли в одной из клиник репродукции в Москве, сообщило Ura.ru. По данным агентства, в анкете донора спермы указано, что он кареглазый брюнет ростом 176 см, по профессии – программист и предприниматель. Два дня назад Дуров сообщил, что 15 лет назад стал донором спермы. Теперь в столичных репродуктивных центрах образовались очереди из женщин, желающих воспользоваться биоматериалом. Клиники подняли цены, но не дают гарантий, что имеющаяся у них сперма принадлежит миллиардеру.

Издание Ura.ru обнаружило в одной из московских клиник репродукции биоматериал, предположительно, принадлежащий основателю Telegram Павлу Дурову. 29 июля он сообщил, что 15 лет назад стал донором спермы.

«Биоматериал от этого донора мы не продаем в другие клиники, его можно использовать только у нас», — рассказал источник издания в клинике.

В анкете донора, имеющейся в распоряжении Ura.ru, указано, что владелец биоматериала — мужчина ростом 176 см, он брюнет с карими глазами и европейским типом внешности. Донор — Весы по знаку зодиака, а его средний балл в школе и вузе — 5. У мужчины есть высшее образование и докторская степень по филологии. Кроме этого, неизвестный любит те же фильмы и книги, что и миллиардер. Он вегетарианец и жаворонок, а на момент сдачи спермы работал программистом и предпринимателем, знает девять языков и получил стипендию президента РФ.

«Человек не может стать по-настоящему свободным, пока существует в тупиковой парадигме «раб — хозяин». В этой системе любой хозяин — чей-то раб, и любой раб — чей-то хозяин. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни», — написал о себе донор в анкете.

Telegram-канал Mash выяснил, что в московских клиниках женщины часами сидят в очередях, чтобы получить доступ к анкетам доноров. Они ищут максимально похожего на Дурова мужчину. В самих клиниках цены на биоматериал некоторых мужчин подняли с 20 до 100 тыс. рублей. При этом сотрудники учреждений не дают гарантий, что сперма точно принадлежит миллиардеру.

Кроме того, как пишет «Подъем», объявление о продаже биоматериала Дурова появилось на одном из сервисов объявлений. Продавец просил за товар 1 млн рублей. В настоящее время публикация уже удалена с платформы за нарушение правил.

Наследство не получат

Звездный адвокат Александр Добровинский заявил «СтарХит», что родившиеся от донора дети не могут претендовать на его наследство.

«Если Павел Дуров решил рассекретить свою ДНК, то он ничем не рискует, поскольку с юридической точки зрения никто без установления отцовства не может претендовать на его имущество. Таким образом, финансовый риск для донора отсутствует на 100%.

Но вот с моральной точки зрения «Клуб детей» меня смущает, потому что дети узнают, что они из пробирки, и это может вызвать у них моральные осложнения. Не говоря уже о том, что они будут знать, что у них есть биологический отец, который имеет неплохие материальные возможности, но не хочет принимать участие в их жизни», — считает Добровинский.

Адвокат добавил, что будущая мать, как и донор, заключают с клиникой договор, в котором прописано, что информация о владельце биоматериала конфиденциальна и что женщина не может претендовать на что-то или судиться с донором об установлении отцовства.

Звезды осуждают

Блогер Мария Погребняк в Telegram-канале написала, что ее смущает решение Дурова рассекретить свое ДНК, чтобы в будущем биологические дети смогли найти друг друга.

«Для кого-то из них это может облегчить поиски родственных душ, а ведь для кого-то это станет шокирующим откровением, если они считали своих родителей кровными», — считает Погребняк.

Она добавила, что такого ребенка может окружить толпа новоприобретенных родственников, с которым у них только общие генетические связи. Кроме этого, родители, обращаясь в банк спермы, могли решить не рассказывать ребенку о его происхождении.

Телеведущая Ксения Собчак считает, что такой ход основателя Telegram — это попытка затмить новости о «подруге Дурова» Ирине Болгар, которая якобы родила ему троих детей.

«Трое детей? А может быть сразу СТО? Из одной далекой страны? А может сразу из ДВЕНАДЦАТИ? Ах да, кстати, забыли сказать, это такая забота о человечестве, такая социальная значимость, такое напоминание про важность донорства спермы, и никакой не антикризисный пиар. И отдельная небольшая насмешка: сперма еще есть в одной из клиник и кому-то из женщин еще может повезти забеременеть от миллиардера, гения, филантропа. В конце должен быть смайлик — ;) — ну или хотя бы «хе-хе»», — написала Собчак (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Сто детей Дурова

29 июля Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что 15 лет назад к нему обратился друг, который не может иметь детей, и попросил поделиться спермой. Сначала Дуров подумал, что это шутка, а затем все же пошел и сдал сперму.

«Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественный донорский материал» в дефиците и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать большему количеству пар», — написал Дуров.

По его словам, его биоматериал все еще хранится в одной из клиник. На 2024 год у него есть более 100 биологических детей в 12 странах мира. Дуров планирует раскрыть свой генетический код, чтобы его дети смогли найти друг друга.