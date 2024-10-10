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Стало известно о возращении Валерия Леонтьева на сцену

Композитор Крутой подтвердил, что Леонтьев выступит в начале ноября в Москве

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Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Композитор Игорь Крутой подтвердил, что артист Валерий Леонтьев выступит в начале ноября на московской сцене. Об этом он сообщил Ura.ru.

Леонтьев примет участие в концертах в честь 70-летия Крутого. Они состоятся 8 и 9 ноября на LIVE Арене в Москве. По данным Ura.ru, Леонтьев будет выступать два дня и исполнит несколько песен, написанных вместе с Крутым.

19 марта Валерий Леонтьев сообщил об уходе со сцены в свой 75-летний юбилей. Тогда артист отмечал, что жанр, в котором он выступал, «не терпит дряхлости». Затем стало известно, что артист по-прежнему выступает на корпоративах и частных мероприятиях, но не дает крупных сольных концертов.

Летом Леонтьев возмущался слухам об эмиграции в США и опровергал наличие двойного гражданства. Музыкант рассказывал, что находится в России.

В январе 2024 года Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

Ранее СМИ узнали о попытке Пугачевой вывезти антиквариат из замка в Грязи.

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