Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о попытке Пугачевой вывезти антиквариат из замка в Грязи

SHOT: певица Пугачева попыталась вывезти антиквариат на $20 млн из замка в Грязи

close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева попыталась вывезти за границу антиквариат, который хранится в ее подмосковном замке в Грязи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, имущество артистки на $20 млн (примерно 1,9 млрд рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») должно было улететь из аэропорта Шереметьево, но груз не пропустили на таможне. Причиной стало то, что чета Пугачевых не предоставила пограничникам полный пакет документов. Груз, отмечает Telegram-канал, был оформлен на супруга артистки, комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Исполнительница решила вывезти антиквариат из России еще во время своих визитов на родину в прошлом году — тогда представители артистки составили опись имущества.

Антиквары в беседе с SHOT заявили, что в коллекции Пугачевой имеются редкие работы, среди которых есть музейные экспонаты XVI — XVII веков. Так, в замке в Грязи хранится французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, а также картина современника Леонардо да Винчи Доменико Пулиго »Мадонна с младенцем и двумя ангелами». Цена за эту работу, подчеркивает канал, стартует на аукционах от $1 млн.

Также в коллекции артистки есть редкая работа художника Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей». Всего современник Рембрандта написал за свою жизнь 1,2 тыс. картин, одна из которых принадлежит Пугачевой.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что не считает Аллу Пугачеву предателем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами