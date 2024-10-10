СМИ узнали о попытке Пугачевой вывезти антиквариат из замка в Грязи

Певица Алла Пугачева попыталась вывезти за границу антиквариат, который хранится в ее подмосковном замке в Грязи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, имущество артистки на $20 млн (примерно 1,9 млрд рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») должно было улететь из аэропорта Шереметьево, но груз не пропустили на таможне. Причиной стало то, что чета Пугачевых не предоставила пограничникам полный пакет документов. Груз, отмечает Telegram-канал, был оформлен на супруга артистки, комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Исполнительница решила вывезти антиквариат из России еще во время своих визитов на родину в прошлом году — тогда представители артистки составили опись имущества.

Антиквары в беседе с SHOT заявили, что в коллекции Пугачевой имеются редкие работы, среди которых есть музейные экспонаты XVI — XVII веков. Так, в замке в Грязи хранится французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, а также картина современника Леонардо да Винчи Доменико Пулиго »Мадонна с младенцем и двумя ангелами». Цена за эту работу, подчеркивает канал, стартует на аукционах от $1 млн.

Также в коллекции артистки есть редкая работа художника Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей». Всего современник Рембрандта написал за свою жизнь 1,2 тыс. картин, одна из которых принадлежит Пугачевой.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что не считает Аллу Пугачеву предателем.