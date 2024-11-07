Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Помощница Блиновской рассказала, как блогер училась сразу в нескольких вузах

Помощница Ростова: Блиновская получала образование сразу в нескольких вузах

close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Блогер, «королева марафонов» Елена Блиновская училась сразу в нескольких вузах и занималась благотворительностью, рассказала на суде помощница знаменитости Мария Ростова. Об этом пишет РИА Новости.

«У нее была бурная жизнь: мероприятия, общение с людьми, общение с подписчиками в соцсетях, благотворительность, обучение в нескольких вузах одновременно», — заявила Ростова.

По ее словам, блогер училась психологии и все время уделяла учебе, даже пренебрегая публичными мероприятиями, а преподаватели «относились к ней с уважением».

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет блогершу в неуплате налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

В октябре Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность начисления Блиновской более 1 млрд рублей налогов. Он отклонил кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы.

По данным Shot, общий долг Блиновской составляет 1 млрд 159 млн рублей.

Ранее стало известно, что Блиновская передумала становиться банкротом.

Все новости на тему:
Дело Блиновской
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами