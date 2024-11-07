Помощница Блиновской рассказала, как блогер училась сразу в нескольких вузах

Блогер, «королева марафонов» Елена Блиновская училась сразу в нескольких вузах и занималась благотворительностью, рассказала на суде помощница знаменитости Мария Ростова. Об этом пишет РИА Новости.

«У нее была бурная жизнь: мероприятия, общение с людьми, общение с подписчиками в соцсетях, благотворительность, обучение в нескольких вузах одновременно», — заявила Ростова.

По ее словам, блогер училась психологии и все время уделяла учебе, даже пренебрегая публичными мероприятиями, а преподаватели «относились к ней с уважением».

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет блогершу в неуплате налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

В октябре Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность начисления Блиновской более 1 млрд рублей налогов. Он отклонил кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы.

По данным Shot, общий долг Блиновской составляет 1 млрд 159 млн рублей.

Ранее стало известно, что Блиновская передумала становиться банкротом.