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Суд подтвердил законность начисления Блиновской миллиарда рублей налогов

Суд отклонил жалобу Блиновской по делу о начислении ей миллиарда рублей налогов

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения налоговой инспекции о начислении основательнице «Марафона желаний» Елене Блиновской более 1 миллиарда рублей налогов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным картотеки арбитражных дел, окружной суд 10 октября отклонил кассационную жалобу Блиновской на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, признавших ее виновной в налоговом правонарушении.

В четверг стало известно, что суд снял арест с нескольких счетов Блиновской, чтобы «королева марафонов» смогла оплатить часть миллиардного долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным Telegram-канала SHOT, в ближайшее время блогерша направит 97 млн рублей, которые имеются на тех счетах, на погашение долга. На данный момент задолженность Блиновской составляет 1 млрд 155 млн 117 тыс. 780 рублей.

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет «королеву марафонов» в неуплате налогов на 906 млн рублей, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

Ранее риелтор объяснила, почему Блиновским сложно продать роскошный особняк.

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