Данко будет бороться с диверсантами в Крыму

Российский певец и композитор Данко (настоящее имя Александр Фадеев) вступил в ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко у себя в Telegram-канале.

«Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня как настоящий мужчина встал на защиту города», — написала Павленко, выразив благодарность артисту.

Сама она также подписала аналогичный контракт с подразделением «Барс-Крым», это сделали и ее заместители, сотрудники администрации и депутаты горсовета.

По словам Павленко, в свободное от основной работы время под руководством инструкторов добровольцы изучают теорию, совершенствуют практические навыки и готовятся бороться с проникновением диверсантов в Крым.

Сам Данко напомнил, что в Крыму живут его дети и жена.

«Если не я, то кто будет защищать свою семью?» — задается вопросом он.

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