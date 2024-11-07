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Гарика Сукачева лишили водительских прав

Музыканта Сукачева привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Мировой суд Мещанского района Москвы лишил водительских прав музыканта Гарика (Игоря) Сукачева. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Сукачева привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования — он, будучи за рулем, не выполнил требование о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Музыканту назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

Мещанский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу заявителя и оставил постановление мирового судьи судебного участка Nº411 Мещанского района в отношении Сукачева без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Накануне власти Нидерландов разблокировали яхту, принадлежащую музыканту Гарику Сукачеву, судно покинуло территориальные воды страны.

Ранее PR-директор рок-музыканта Гарика Сукачева Анастасия Рогожникова опровергла слухи об отказе музыканта от гастролей в РФ.

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