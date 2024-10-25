Гуфу предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами

Активисты правозащитного центра «Сорок Сороков» предложили рэперу Алексею Долматову (Гуфу) спеть перед бойцами СВО в госпиталях. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Общественники считают, что выступлением перед российскими солдатами Гуф может «раскаяться». По их мнению, общение с бойцами СВО поможет рэперу «встать на правильный путь» и подумать о своих зависимостях.

24 октября стало известно, что на рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса. Конфликт начался с того, что Долматов в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью человеками в подмосковном городе Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Гуф оплатил два часа аренды бани, однако позже попросил продлить еще на три часа. Когда пришла пора платить, рэпер отказался. Предварительно администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, Гуф ударил полицейского.

24 октября Долматов записал видео из отдела полиции, в котором извинился перед сотрудниками РОВД, журналистами, своими родителями и сотрудниками банного комплекса.

Ранее Гуфа допросили по делу о грабеже.