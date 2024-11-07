Шукшина призвала запретить использование в кино цифровых двойников актеров

В России необходимо законодательно запретить использование в фильмах цифровых копий актеров, включая звезд советского кинематографа, убеждена заслуженная артистка России Мария Шукшина. Так в беседе с Tsargrad.tv она отреагировала на новость о планах создать продолжение фильма «Семнадцать мгновений весны» с оцифрованной копией Штирлица, сыгранного Вячеславом Тихоновым.

Такие эксперименты с искусственным интеллектом недопустимы, особенно если речь идет о «русской культурной почве», заявила Шукшина.

«Я категорически против этого, необходимо законодательно запретить вообще использовать образы наших любимых актеров в качестве «цифровой копии». Неважно где: в фильмах, сериалах, рекламе», — подчеркнула она.

Она также пообещала поговорить с дочерью Тихонова, актрисой и продюсером Анной Тихоновой, чтобы призвать ее выступить против такой идеи.

Кроме того, Шукшина выступила против использования не только актеров, но и персонажей классических произведений «для банального обогащения». В качестве примера она привела рекламу с героями «Евгения Онегина» Александра Пушкина, «Преступления и наказания» Федора Достоевского. Такие способы продать товары или услуги артистка назвала кощунственными и опасными.

Напомним, новый проект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице планирует снять Первый канал. Для роли пытались найти нового актера в ходе кастинга, однако это сделать не удалось, в результате чего образ Тихонова решили воссоздать при помощи искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что дочь Марии Шукшиной перестала общаться с матерью из-за бодибилдинга.