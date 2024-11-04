Воссозданный с помощью ИИ Тихонов вновь сыграет Штирлица

Первый канал снимет новый проект по повестям Юлиана Семенова о Штирлице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

На сессии «Будущее технологий» международного симпозиума «Создавая будущее» Эрнст рассказал, что образ актера Вячеслава Тихонова из фильма «Семнадцать мгновений весны» будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта.

По словам медиаменеджера, канал купил у сестер Семеновых практически все повести, повествующие о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева (Штирлица). В течение года проходил кастинг, чтобы найти нового актера.

«Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее», — сказал он, добавив, что сейчас телеканал ведет переговоры с дочерью артиста для того, чтобы начать съемки.

Эрнст уверен, что лучше Тихонова с ролью никто не справится, а успешность использования ИИ предстоит оценить зрителю.

«Насколько это похоже, вы сами сможете убедиться», — добавил он.

Вячеслав Тихонов (1928–2009) сыграл разведчика Максима Исаева в 12-серийном телефильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» по роману Юлиана Семенова в 1973 году.

Накануне Николас Кейдж предостерег молодых артистов от актерской игры с ИИ.

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