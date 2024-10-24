Дочь Марии Шукшиной перестала общаться с матерью из-за бодибилдинга

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна оборвала связи с матерью из-за бодибилдинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью девушки, работающей фитнес-тренером.

По словам Анны, 25 июля, в день рождения дедушки Василия Шукшина, она разместила в сети пост, посвященный ему, и попросила маму сделать репост у себя. Мать отказалась — ей не понравилось фото дочери, демонстрирующей мышцы в купальнике.

«В тот момент я поняла, что этот человек не примет меня. Все, мамы для меня нет», — сказала девушка.

Кроме того, Анна Шукшина призналась, что мать якобы била ее за уроки. В интервью она также говорила, что получает в месяц 30 тысяч рублей, а персональная тренировка с ней стоит от 1500 до 2500 рублей за час. Свою просторную квартиру с хорошим ремонтом в Красногорске спортсменка сдает за 55 тысяч рублей и снимает другую, за 30 тысяч рублей. На разницу в стоимости аренды и тренерскую зарплату Анна живет и растит девятилетнего сына Вячеслава.

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