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Назван самый дорогостоящий певец в Новый год

«КП»: билет на новогодний концерт Филиппа Киркорова стоит от 85 тысяч рублей

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Shutterstock

Народный артист России Филипп Киркоров стал самым дорогостоящим артистом в Новый год. Об этом сообщает kp.ru.

Новогоднее мероприятие с его участием пройдет в концертном зале «Барвиха Luxure Village». По информации издания, стоимость билетов на него варьируется от 220 тыс. до 295 тыс. рублей за столиками и от 85 тыс. до 190 тыс. рублей — чуть дальше. В цену входит шоу-программа, однако еду посетители оплачивают самостоятельно.

В этот же день на сцену «Барвиха Luxure Village», помимо Киркорова, выйдет певица Анна Asti. Издание не исключает, что артисты споют дуэтом перед зрителями.

30 октября в Госдуме предложили ограничить гонорары артистов за новогодние выступления. Депутат Игорь Антропенко посчитал недопустимым, что певцы за часовое выступление получают больше, чем участник специальной военной операции (СВО) за месяцы службы.

Позднее продюсер Пригожин осудил парламентария за эту идею. Он назвал его «неосведомленным и просто глупым человеком». Продюсер выразил мнение, что парламентарий выступил с подобным заявлением, чтобы «пропиарить» себя. Также он заявил, что «не все депутаты достойны быть депутатами».

Ранее стало известно, что Госдума хочет ограничить траты бюджета на концерты.

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