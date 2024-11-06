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Госдума хочет ограничить траты бюджета на концерты

В ГД внесли законопроект о запрете трат бюджета на концерты свыше миллиона рублей

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

«Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект о запрете выделения из государственного и муниципальных бюджетов сумм на организацию концертов свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этой связи законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Утверждается, что средства, сэкономленные на сокращении расходов на концерты, можно будет выделить на финансирование здравоохранения и образования.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков указал на то, что на плановый период 2026 и 2027 годов доходы бюджетов субъектов РФ в % ВВП снизятся с 13% до 11,5%, и продолжать расходовать большие суммы на выступления артистов нецелесообразно.

До этого продюсер Павел Рудченко назвал пиар-ходом повышении Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) гонорара на 6 млн.

Ранее сообщалось, что Гуфа и Айзу могут лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками.

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