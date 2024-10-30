В Госдуме предложили ограничить гонорары артистов за новогодние выступления

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко обратился к руководству телеканалов с призывом пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, на сегодняшний день недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник специальной военной операции (СВО) за месяцы службы.

Депутат также сказал, что в последнее время на его встречах с гражданами все чаще поднимается вопрос о корректности проведения развлекательных мероприятий сейчас.

22 октября концертный директор Денис Рольгейзер заявил, что артисты повышают стоимость своих выступлений в новогодние праздники в полтора-два раза.

Он отметил, что звезды увеличили цены на свои выступления еще и на фоне растущих цен в России. Рольгейзер признался, что гонорары увеличены практически у всех артистов.

13 октября Telegram-канал Mash сообщил, что власти регионов России намерены потратить на новогодние праздники около миллиарда бюджетных рублей.

Ранее были названы самые востребованные гастролирующие музыканты в России.