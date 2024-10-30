Пригожин об идее депутата Госдумы сократить гонорары артистам: «Просто глупый человек»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал неосведомленным депутата Госдумы Игоря Антропенко, призвавшего пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. Слова продюсера передает НСН.

В беседе с РИА Новости Антропенко посчитал недопустимым, что артисты за часовое выступление получают больше, чем участник специальной военной операции (СВО) за месяцы службы.

«Он просто глупый человек. Я не знаю, как он стал депутатом. Потому что новогодние «огоньки» у нас все «на шару» — бесплатно. Нам ничего никто не платит. Видимо, неосведомленный депутат», — возмутился Пригожин.

Продюсер выразил мнение, что парламентарий выступил с подобным заявлением, чтобы «пропиарить» себя. Также он заявил, что «не все депутаты достойны быть депутатами».

22 октября концертный директор Денис Рольгейзер раскрывал, что артисты повышают стоимость своих выступлений в новогодние праздники в полтора-два раза.

Эксперт отметил, что звезды увеличили цены на свои выступления еще и на фоне растущих цен в России. Рольгейзер признался, что гонорары увеличены практически у всех артистов.

Ранее стал известен гонорар дуэта Инстасамки со Шнуровым.