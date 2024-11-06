Пугачева распродает свою коллекцию бриллиантов после неудачи с антиквариатом

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Алла Пугачева решила продать свою коллекцию бриллиантов, поскольку у ее семьи проблемы с деньгами после отъезда из России. Его слова передает kp.ru.

«Жить-то на что-то надо. У Аллы большая коллекция сапфиров и бриллиантов. По крайней мере, тут уж точно нет подделок», — сообщил он.

Дворцов отметил, что драгоценности Пугачева изначально обещала подарить своей внучке Клавдии. Девочка — младшая дочь певицы Кристины Орбакайте, она родилась в 2012 году в браке артистки с бизнесменом Михаилом Земцовым.

10 октября СМИ узнали о попытке Пугачевой вывезти антиквариат из замка в Грязи. Telegram-канал SHOT сообщал, что имущество артистки на $20 млн (примерно 1,9 млрд рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») должно было улететь из аэропорта Шереметьево, но груз не пропустили на таможне.

Позднее адвокат Александр Добровинский сообщил, что многие картины из поместья оказались подделкой. В подмосковной резиденции Пугачевой хранятся копии картин, а оригиналы расположены в других местах.

Ранее уехавшая из России звезда «Чик» рассказала о жизни в Берлине.