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Антиквариат из замка Пугачевой оказался подделкой

SHOT: большинство картин Пугачевой и Галкина оказались подделкой

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Большинство картин певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), которые они пытались вывезти за границу, оказались подделкой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Работы находились в подмосковном замке Пугачевой в деревне Грязь. Адвокат Александр Добровинский заявил, что многие картины из поместья – копии, а их оригиналы расположены в других местах. К примеру, работа художника Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей». Оригинал находится в личной коллекции бизнесмена-американца. Он стоит около $500 тысяч, а его копия – 10-15 тысяч рублей.

Добровинский отметил, что таможенники не могут определить – оригинальная картина или нет. Поэтому, как уточнил адвокат, они отправляют владельцев в Министерство культуры, чтобы там они могли получить разрешение на вывоз.

«Хозяева этой работы, в данном случае Галкин и его супруга, должны прийти в Министерство культуры и принести шедевр за 10 тысяч рублей и сказать: «Дайте нам разрешение, потому что мы, Галкины, сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьем челом и возносим хвалу малым голландцам, сделанным в Китае. Людям нравится фламандский пейзаж XVII века, купить не могут, денег нет. Я сейчас заплачу от того, что у Галкиных нету денег», — рассказал Добровинский.

Ранее автор хитов Пугачевой заявил о желании снова работать с ней.

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