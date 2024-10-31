На аукционе во Франции продали пропавший из российского архива указ императора Петра II

Пропавший из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) указ императора Петра II продали на аукционе по Франции за $3120. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Аguttes.

Отмечается, что аукцион прошел 29 октября. Торги начинались от €1000-1200.

25 октября Telegram-канал 112 сообщил, что неизвестные подменили один из первых указов императора Петра II, хранившийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. По информации журналистов, речь идет об указе о снятии Егора Фаменцына с должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на этот пост князя Григория Урусова. Он был издан в сентябре 1727 года. В настоящее время неизвестно, кто и когда заменил документ на муляж. На фоне произошедшего сотрудники архива обратились в правоохранительные органы, которые начали проверку.

Ранее украденную почти 30 лет назад в России виолончель XVII века нашли в Италии.