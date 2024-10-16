Витас едва не ослеп из-за серьезных проблем со здоровьем

Певец Витас (Виталий Грачев) мог лишиться зрения из-за отслоения сетчатки глаза. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, серьезные проблемы со здоровьем у артиста начались несколько месяцев назад. Ему провели несколько операций за 2,5 месяца. Telegram-канал заявляет, что во время лечения Грачев практически ничего не видел, ходил в солнцезащитных очках, а члены семьи помогали ему передвигаться.

Сейчас, по версии SHOT, прошел месяц с момента последней операции Грачева. Он успешно прошел реабилитацию и «полностью исцелился». Врачи запретили Витасу использовать световые шоу на своих выступлениях, его ближайший концерт состоится в Гуанчжоу в ноябре.

В феврале продюсер Витаса Сергей Пудовкин заявлял, что российскому зрителю не стоит ждать выступлений артиста в России. По его словам, у певца нет программы для отечественного слушателя, а в Китае он работает по контракту на двух больших проектах.

До этого Пудовкин рассказывал, что Витасу вполне достаточно китайской аудитории как для самореализации, так и для заработка.

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