Продюсер прокомментировал информацию о концерте Канье Уэста на «Газпром-Арене»

Концерт американского исполнителя Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге не состоится. Об этом сообщил продюсер компании PMI Евгений Финкельштейн, слова которого передает газета «Известия».

Он подчеркнул, что разговаривал с представителем стадиона, который заявил об отсутствии «даже договора аренды». Финкельштейн отметил, что виза в Россию делается около месяца, а согласование с различными органами, включая полицию, проходит в течение минимум трех недель.

Кроме того, продюсер заявил, что профессиональные артисты не анонсируют свои концерты за две недели, так как на подготовку арены уходит минимум полгода. В случае с Канье Уэстом, как сказал Финкельштейн, на подготовку может понадобиться целый год.

3 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что Канье Уэст собирается выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в середине ноября 2024 года. По информации канала, билеты на концерт музыканта долны поступить в продажу на следующей неделе. Уэсту, уверил инсайдер, перевели аванс за выступление. Точная цифра не раскрывается, но Baza предполагает, что речь идет о сумме в $2 млн (примерно 196 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

Ранее Канье Уэст снял фильм о себе за $1 млрд.