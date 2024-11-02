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Группа Reflex выпустит первый за девять лет альбом

Группа Reflex заявила о выходе первого за девять лет альбома

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Пресс-служба Ирины Нельсон

Композитор и продюсер группы Reflex Вячеслав Тюрин объявил, что коллектив выпустит первый за девять лет альбом. В своем блоге он рассказал, что новый релиз выходит в ноябре 2024-го.

Последний на данный момент в дискографии Reflex альбом «Взрослые девочки» Тюрин и его супруга, солистка группы Ирина Нельсон, выпустили в 2015 году. С этого времени они издали 26 синглов. В 2023 году начался большой юбилейный гастрольный тур, посвященный 25-летию группы, в котором они уже дали более 30 концертов. 23 марта 2025 года авторы хитов «Просто потому что не было тебя» и «Non Stop» отметят 25-летие сольным концертом в концертном зале «Москва».

Группа Reflex существует с 1999 года. В 2017 году Ирину Нельсон указом президента России Владимира Путина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий.

Накануне рок-группа The Cure, образованная в Великобритании в 1978 году, выпустила первый за 16 лет альбом — «Songs of a Lost World».

Ранее рэперша Инстасамка спела с группой «Ленинград» и ее лидером Сергеем Шнуровым.

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