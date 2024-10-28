Инстасамка спела со Шнуровым про деньги

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) спела с группой «Ленинград» и ее лидером Сергеем Шнуровым. Тизер новой песни «Хорошо» артисты выпустили на YouTube.

«У нас есть деньги», — поется в треке.

Также в тексте предлагается завидовать молча.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Шнуров уже провел переговоры с певицей о записи совместного альбома, который может стать для группы первым за шесть лет. Предположительно, артисты уже записали демо. Источник канала уточнил, что Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье.

Позже пресс-секретарь и гитарист группы Дмитрий Гугучкин, комментируя известие о том, что девушка станет новой вокалисткой, подтвердил, что Шнуров действительно ведет переговоры с коллективом о работе с Инстасамкой.

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