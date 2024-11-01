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«Больше думайте о стране»: Дробыш вступился за новогодние гонорары артистов

Продюсер Дробыш сравнил гонорары артистов эстрады с красной и черной икрой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Композитор и продюсер Виктор Дробыш предложил депутатам Госдумы обсуждать более важные для страны темы, чем гонорары артистов. Его цитирует НСН.

В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко посчитал недопустимым, что артисты за часовое выступление получают больше, чем участник специальной военной операции (СВО) за месяцы службы. Он призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних «огоньков».

«Если черная икра дороже красной, то Госдума не сможет поменять ценообразование красной и черной икры. Также и с музыкой — это продукт, у которого есть своя цена», — сказал он.

По мнению Дробыша, депутатам остается только смириться с этим.

«Более того, находясь на рабочем месте, больше думайте о том, что нужно стране, а не оценивайте артистов, тем более в Новый год», — говорит продюсер.

При этом в случае концертов, организованных за государственный счет, должны действовать иные механизмы ценообразования.

Накануне продюсер Иосиф Пригожин осудил депутата Госдумы за идею уменьшить гонорары артистов.

Ранее стал известен гонорар дуэта Инстасамки со Шнуровым.

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