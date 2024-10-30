Раскрыт гонорар дуэта Инстасамки со Шнуровым

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров и новая вокалистка коллектива Инстасамка (Дарья Зотеева) получили первый заказ на корпоратив после новостей о начале их сотрудничества. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, дуэт Зотеевой и Шнурова может стать самым высокооплачиваемым, поскольку им готовы заплатить за выступление 60 млн рублей. Эту сумму музыканты разделят пополам.

На мероприятии звезды презентуют совместный альбом. Они готовы исполнить сольные композиции, но это нужно обговаривать отдельно. Также артисты не отказываются от фотосессии с гостями.

Сейчас, отмечает Mash, рокер и Инстасамка еще ведут переговоры с заказчиками.

28 октября появилась информация, что Зотеева станет новой вокалисткой «Ленинграда». По данным Mash, дуэт планирует опубликовать минимум один совместный альбом. Он станет первым для «Ленинграда» за последние шесть лет. СМИ писали, что Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье.

Недавно дуэт опубликовал тизер новой песни «Хорошо», в котором Зотеева вместе со Шнуровым спела про деньги. Также в тексте композиции предлагается завидовать молча.

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