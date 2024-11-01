Публициста, телеведущего и писателя Александра Архангельского внесли в список иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

В реестр иностранных агентов Минюст включил литератора за выступление против специальной военной операции на Украине и распространение «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Кроме того, пишет ведомство, Архангельский «участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

1 ноября 2024 года в список иноагентов были включены еще три человека. В связи с ликвидацией из реестра было исключено общество с ограниченной ответственностью Издательский дом «Новая глава».

Накануне Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) уличили в дискредитации российской армии.

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