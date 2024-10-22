Земфира не исключила свой концерт в России: «Когда-нибудь мы там встретимся»

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) поблагодарила российских поклонников за то, что они специально приехали на ее концерт в Прагу. Видео с мероприятия артистки публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Для меня это очень важно. Будем ждать, когда встретимся там. А когда-нибудь мы там встретимся», — заявила исполнительница.

Она призналась, что для нее важна поддержка людей, которые, живя в России, посещают ее концерты за рубежом.

После начала СВО Земфира уехала во Францию. Слухи о получении гражданства этой страны она опровергала.

Певицу включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Согласно обоснованию Минюста, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников». Позже это решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу исполнительницы, после чего оно вступило в законную силу.

В конце сентября Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры на отказ снять статус иноагента.

Ранее стало известно, что мусульманскому активисту вынесли приговор за критику «Родины-матери».