Сестра Гуфа раскрыла правду о лечении рэпера в рехабе: «Алик — это болезнь»

Сестра Гуфа Ольга Долматова призвала поклонников рэпера не верить «лживой информации», которую распространяют о нем в сети. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно СМИ сообщали, что Гуф пытался покинуть рехаб из-за синдрома отмены и просил срочно забрать его из клиники, но врачи успокоили пациента.

«На данный момент он нигде не «тусуется» и ничего не «исполняет», как пишут многие СМИ, публикуя какие-то старые фото», — уточнила Ольга.

По ее словам, Гуф сам принял решение о реабилитации, поскольку его «последнее обострение привело к уголовному делу». Сейчас рэпер проходит полное обследование и лечение в московской клинике «Свобода».

«Ни для кого не секрет, что он болен и болен давно. Для вас это тот самый Алик, и вам иногда даже смешно, но для нас всех его близких и родных — это болезнь, с которой мы боремся долгие годы», — отметила Долматова.

24 октября на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после дебоша в бане. Позднее адвокат рэпера Сергей Жорин уточнил в беседе с «Газетой.Ru», что суд в подмосковном городе Наро-Фоминск не стал арестовывать побившего полицейского рэпера Гуфа, наложив на него только запрет определенных действий.

Ранее звезда «Интернов» уточнил сообщения о госпитализации и операции.