Адвокат считает, что арест Гуфа был бы чрезмерным

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов), заявил «Газете.Ru», что содержание под стражей было бы чрезмерной мерой пресечения за дебош музыканта в бане. Жорин поблагодарил суд и прокуратуру за то, что рэперу назначили запрет определенных действий.

«В отношении моего подзащитного Алексея Долматова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Суд отказал в ходатайстве следствия о взятии под стражу. Из-под стражи он освобожден в зале суда. Мы благодарны суду и органам прокуратуры за объективность в вопросе избрания меры пресечения. Содержание под стражей — самая суровая мера пресечения, которая в данном случае чрезмерна. При этом с правовой квалификацией предъявленного обвинения мы не согласны. И будем доказывать свою позицию», — сказал он.

В ночь на 23 октября Гуф с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. По словам сотрудников комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а во время отдыха компания якобы употребляла наркотики. После того, как рэпер отказался оплачивать аренду, администратор комплекса вызвала управляющую. Та позвала своего двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Между мужчинами произошла драка. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство. Позже рэпер записал видео из отдела полиции, в котором извинился перед полицейскими, журналистами, своими родителями и сотрудниками банного комплекса.

Ранее бывшая жена Гуфа согласилась дать интервью за 400 тысяч рублей.