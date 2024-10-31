Звезда «Интернов» уточнил сообщения о госпитализации и операции

Вокалист российской панк-группы «План Ломоносова» и актер Александр Ильин уточнил сообщения о своей госпитализации и операции. Ролик об этом он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ильин заявил, что вопреки слухам ему не делали операцию по удалению аппендикса. В ролике звезда «Интернов» ведет автомобиль и хлопает себя по животу.

«Поступила информация от моих родных, что интернет пестрит новостями, что мне сделали операцию, что она прошла успешно и состояние мое стабилизировалось. Никакой операции мне не делали, никакого аппендицита мне не вырезали», — заверил артист.

О госпитализации Ильина с болями в животе СМИ сообщили 29 октября. После Telegram-канал SHOT уточнил, что Ильину якобы провели экстренную операцию. По данным канала, звезда «Интернов» попал в НИИ им. Склифосовского после того, как пожаловался врачам на резкие боли в животе. Его доставили в НИИ им. Склифосовского, где подтвердили аппендицит.

Ранее победивший рак певец Владимир Левкин рассказал об операции.