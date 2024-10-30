Отец Ивана Урганта о возвращении сына на ТВ: «У него все хорошо»

Актер и телеведущий Андрей Ургант признался, что у него нет информации о возможном возвращении сына в эфир Первого канала. Его слова передает издание «Абзац».

Недавно в СМИ распространилась информация, что Иван Ургант может вернуться на ТВ в новогодние праздники. Отмечалось, что команда экс-ведущего «Вечернего Урганта» уже работает на Первом канале в других проектах.

«Он мне ничего не говорил об этом. В любом случае у него сейчас все хорошо», — отметил отец шоумена.

По информации Telegram-канала «Звездная пыль», сейчас Иван Ургант активно выступает на корпоративах. Также недавно он продал все экземпляры своей книги с пустыми страницами «Припухлые железы жизни», заработав 3,5 млн рублей.

В марте 2024 года Иван Ургант сообщал о своем возвращении в кино с фильмом «Во сне ты горько плакал». Это могло стать первым появлением комика на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир.

Позднее стало известно, что картине «Во сне ты горько плакал» не выдали прокатное удостоверение. В Минкульте РФ подчеркивали, что в ведомство не поступало заявление о выдаче разрешения на прокат.

Ранее сообщалось, что ток-шоу «Пусть говорят» возвращается в эфир в обновленной версии.