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Звезда «Реальных пацанов» назвал себя веселым отцом

Актер Селиванов признался, что ничего не запрещает детям

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selivanov_v/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов в интервью «Газете.Ru» рассказал, как воспитывает своих детей.

По словам Селиванова, он ничего не запрещает детям.

«С детьми круто веселимся, ездим куда-то, смеемся — я очень веселый отец, ничего не запрещающий абсолютно. Из меня можно даже вить веревки, но не всегда», — признался он.

Селиванов порекомендовал отцам поддерживать жен после рождения детей и постоянно быть в диалоге с избранницей.

«Если вы что-то друг другу не договорили, у этого может быть накопительный эффект. Лучше сразу и все друг другу говорить, не откладывая в долгий ящик», — уверен актер.

В апреле Селиванов сообщил, что у него появился на свет сын от блогерши Александры Калмыковой. У Калмыковой есть двое детей от первого брака — дочь Софья и сын Даниил.

Кроме того, у Селиванова есть дочь Ева, рожденная в браке с Викторией Маркиной.

Владимир Селиванов (VAVAN) готовится дать первый большой сольный концерт в Москве 28 июля. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о подготовке к выступлению, переговорах об участии в экстремальном телешоу, готовности помогать начинающим артистам, отцовстве и отношении к люксовым вещам.

Ранее актер Сергей Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей.

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