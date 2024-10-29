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Жена Гарика Харламова о пополнении в семье: «Всегда хотела детей»

Актриса Катерина Ковальчук заявила, что хочет детей от Гарика Харламова

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Катерина Ковальчук на шоу «УТРО.ТНТ» призналась, что всегда мечтала стать мамой и даже подумывала о работе няней в детском саду. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Я всегда хотела детей. Я обожаю детей. У меня три племянницы и три племянника. По-моему, я уже двоюродная бабушка…» — поделилась знаменитость.

Об этом Ковальчук рассказала, поскольку ее героиня Катя в новом сезоне сериала «Гусар» стала мамой. В этом шоу актриса сыграла вместе со своим супругом Гариком Харламовым, которого она назвала гениальным артистом. Также Ковальчук отметила, ей было комфортно работать с мужем на съемочной площадке.

«Одно дело, в личной жизни, дома, другое дело, вместе работать. Это особый кайф, когда человек раскрывается по-другому для тебя», — заявила она.

В августе прошла свадьба Катерины Ковальчук и Гарика Харламова. Актриса и резидент Comedy Club устроили торжество в поместье Agalarov Estate, где для гостей выступил певец Сосо Павлиашвили. Невеста выбрала белое облегающее платье, а жених — черный брючный костюм и белую футболку.

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