Звезда «Реальных пацанов» рассказал о пополнении в семье: «Нас теперь шестеро»

Актер Владимир Селиванов опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию из родильного дома, признавшись, что у него родился сын.

«Добро пожаловать в этот мир, Селиванов Кирилл Владимирович. <...> Восстанавливаем силы и наслаждаемся неповторимым моментом. Позже вернемся к вам с рассказом про роды», — заявил артист.

Он добавил, что ребенок родился весом 3240 грамм при росте 52 сантиметра. Актер призвал фанатов порадоваться за семью, отметив, что «теперь их шестеро».

Актер воспитывает дочь Еву вместе с Викторией Маркиной, которая по документам является его женой. Селиванов признавался, что ушел от жены к блогеру Александре Калмыковой до официального расторжения брака и не жалеет об этом поступке. В октябре стало известно, что Селиванов ждет ребенка от Калмыковой.

Пара вместе больше года, они еще не успели узаконить свои отношения, но актер отметил, что готов к этому. У избранницы артиста уже есть двое детей от первого брака. По словам блогерши, она продолжает общение с экс-супругом, но только по вопросам воспитания сына и дочери.

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