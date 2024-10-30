Лобода отказалась от критики России из-за боязни отмены концерта в ОАЭ

Организаторы концерта в ОАЭ провели беседу со Светланой Лободой о том, что певица должна отказаться от политических высказываний на предстоящем выступлении в Дубае. Об этом сообщает Mash.

29 октября стало известно, что Лобода попросила фанатку покинуть зал после того, как женщина отказалась осудить спецоперацию России на Украине. В команде певицы рассказали Mash, что инцидент произошел на концерте певицы в Ереване два года назад.

Организаторы концерта в Дубае предупредили Лободу, что если подобное случится на их мероприятии, то певица лишится возможности зарабатывать в стране. Также ей пригрозили штрафом и запретом на въезд в страну. По данным Mash, Лобода согласилась с условиями организаторов, поскольку «учла просевшие доходы».

В январе стало известно, что комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) отказался выступать в Дубае. Причиной отказа стал недавний штраф от властей ОАЭ за антироссийские высказывания и нежелание получить новые штрафы.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский поддержал обратившуюся к россиянам Пугачеву.