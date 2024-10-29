В сети появилось видео, как Лобода выгнала фанатку из зала за отказ осудить Россию

Певица Светлана Лобода попросила фанатку покинуть зал после того, как женщина отказалась осудить спецоперацию России на Украине. Видео инцидента публикует Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

В ролике Лобода возмутилась словами фанатки о том, что она выступает «за мир». Певица потребовала, чтобы женщина со сцены выразила свое осуждение действиям России, однако получила отказ. Затем Лобода заявила, что не хочет больше разговаривать с фанаткой и призвала ее покинуть концерт. Артистка пояснила, что приехавшая на выступление слушательница «должна поддерживать» ее позицию по отношению к СВО.

Недавно сообщалось, что композитор Олег Влади требует запретить Лободе исполнять песню «К черту любовь». Композитор требует признания его исключительных прав на песню, хочет расторгнуть договор и запретить Лободе исполнять его трек.

В феврале 2024 года Влади обвинил Лободу в мошенничестве и подделке документов. По мнению композитора, артистка подделала его подпись в договоре на отчуждение прав, чтобы лишить его авторских прав на песню «К черту любовь».

Ранее стало известно, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) перешел на украинский язык во время выступления в Нью-Йорке