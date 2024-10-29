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В сети появилось видео, как Лобода выгнала фанатку из зала за отказ осудить Россию

Певица Светлана Лобода выгнала с концерта девушку за отказ осудить Россию

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@lobodaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Певица Светлана Лобода попросила фанатку покинуть зал после того, как женщина отказалась осудить спецоперацию России на Украине. Видео инцидента публикует Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

В ролике Лобода возмутилась словами фанатки о том, что она выступает «за мир». Певица потребовала, чтобы женщина со сцены выразила свое осуждение действиям России, однако получила отказ. Затем Лобода заявила, что не хочет больше разговаривать с фанаткой и призвала ее покинуть концерт. Артистка пояснила, что приехавшая на выступление слушательница «должна поддерживать» ее позицию по отношению к СВО.

Недавно сообщалось, что композитор Олег Влади требует запретить Лободе исполнять песню «К черту любовь». Композитор требует признания его исключительных прав на песню, хочет расторгнуть договор и запретить Лободе исполнять его трек.

В феврале 2024 года Влади обвинил Лободу в мошенничестве и подделке документов. По мнению композитора, артистка подделала его подпись в договоре на отчуждение прав, чтобы лишить его авторских прав на песню «К черту любовь».

Ранее стало известно, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) перешел на украинский язык во время выступления в Нью-Йорке

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