Максим Галкин* отказался выступать в Дубае

Российский шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) отказался выступать в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, причиной отказа стал недавний штраф от властей ОАЭ за антироссийские высказывания и нежелание получить новые штрафы. Кроме того, добавили авторы канала, артист якобы опасается запрета на въезд в страну из-за специфики своей программы.

Источник канала сообщил, что юморист уже год не давал больших концертов в ОАЭ, а в его туре 2024 года нет ни Дубая, ни Абу-Даби.

Местные организаторы якобы тоже не хотят давать площадку Галкину, чтобы избежать санкций за привоз артиста, нарушающего местные законы.

Накануне стало известно, что рэперу Оксимирону (признан в РФ иностранным агентом) могут запретить выступать в Дубае из-за его антироссийских высказываний на недавнем концерте в арабском клубе. В ноябре 2023 года концерты в Дубае запретили рэперу Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Дима Билан приехал в Донбасс после вечеринки Ивлеевой.