Данила Козловский поддержал обратившуюся к россиянам Пугачеву

Актер Данила Козловский оставил комментарий под недавним постом Аллы Пугачевой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором артистка высказалась о сплетнях в адрес ее семьи.

29 октября исполнительница призналась в любви к сплетням. Она заявила, что в сети придумывают интересные истории про ее семью, подытожив свой пост словами: «Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится».

Козловский отреагировал на обращение Пугачевой двумя эмодзи: сердцем и поднятыми руками в знак торжества. Также комментарий под публикацией Пугачевой в виде аплодисментов оставил супруг артистки Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

Пугачева опубликовала свой пост после того, как в сети завирусились высказывания светской львицы Алены Кравец об отношениях Пугачевой и Галкина. В беседе с aif.ru Кравец выразила мнение, что Пугачева боится супруга. Она назвала Галкина абьюзером и манипулятором. Светская львица предположила, что Примадонна продолжает отношения с юмористом из-за денег, детей и страха остаться одной в чужой стране.

Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. В сентябре 2013-го у них появились на свет близнецы — сын Гарри и дочь Елизавета. После начала спецоперации России на Украине Примадонна вместе с детьми и мужем улетела из России в Израиль.

Ранее сообщалось, что комик Максим Галкин учит украинский язык ради частных выступлений у олигархов.