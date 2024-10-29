Алена Кравец считает, что Пугачева боится Галкина

Актриса, певица и светская леди Алена Кравец сообщила изданию aif.ru, что была свидетельницей того, как Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) манипулировал Аллой Пугачевой.

По ее словам, народная артистка СССР боится супруга. Кравец вспомнила, как в личных беседах комик мог оскорбить Пугачеву, а потом сказать, что это была всего лишь шутка. Певица назвала Галкина «жестоким манипулятором и абьюзером».

Светская леди предположила, что Примадонна продолжает отношения с Галкиным из-за денег, детей и страха остаться одной в чужой стране. Кравец назвала Пугачеву «трагически одиноким человеком», которого все мужчины использовали.

Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. В сентябре 2013-го у них появились на свет близнецы — сын Гарри и дочь Елизавета. После начала спецоперации России на Украине Примадонна вместе с детьми и мужем улетела из России в Израиль.

Сегодня чета Пугачевых активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

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