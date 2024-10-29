Галкин перешел на украинский язык во время выступления в Нью-Йорке

Комик и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) связывался с украинскими продюсерами, чтобы обсудить свои частные выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, супруг Аллы Пугачевой разговаривал с двумя крупными организаторами из Украины по этому поводу. Также, отмечает Mash, на недавнем концерте в Нью-Йорке Галкин продемонстрировал слушателям свои знания украинского языка.

«Пусть я родился в Москве, но моя мама коренная одесситка», — пояснял артист.

Mash не исключает, что Галкин «ускоренно учит и практикует украинский язык», чтобы увеличить свое присутствие на частных выступлениях у украинских бизнесменов и политиков.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Также звездную чету нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

5 сентября Галкин признавался, что его точное местоположение тяжело раскрыть, потому что он часто летает по миру, бывая и в США, и в Латвии, и Израиле, и на Кипре.

Ранее сербский режиссер Кустурица назвал отличие голливудских фильмов от советских.