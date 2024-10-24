Лободе хотят запретить исполнять песню «К черту любовь» через суд

Композитор Олег Влади через суд предпринимает попытки запретить уехавшей из России 42-летней певице Светлане Лободе исполнять написанную им песню под названием «К черту любовь». Об этом сообщает пресс-служба Первого кассационного суда, который вернул иск в суд первой инстанции.

Как следует из документа, Лобода исполняла этот песенный хит с разрешения композитора. Стороны заключили договор, проблем с которым до начала специальной военной операции на Украине не было.

Однако в настоящее время певица часто публично заявляет о финансовой поддержке Вооруженных сил Украины за счет средств со стриминговых сервисов и концертов. На этом фоне Влади оформил отзыв согласия на исполнение песни, который направлен певице, но Лобода игнорирует иск.

Тогда Влади принял решение добиваться запрета через суд. Композитор требует признания его исключительных прав на песню, хочет расторгнуть договор и запретить Лободе исполнять его трек.

В феврале 2024 года Влади обвинил Лободу в мошенничестве и подделке документов. По мнению композитора, артистка подделала его подпись в договоре на отчуждение прав, чтобы лишить его авторских прав на песню «К черту любовь».

Ранее Влади раскрыл детали суда против Лободы.