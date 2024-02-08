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Лободу обвинили в мошенничестве с хитом «К черту любовь»

Певицу Лободу обвинили в подделке документов об авторских правах

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Композитор Олег Влади обвинил украинскую певицу Светлану Лободу в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению Влади, Лобода подделала его подпись в договоре на отчуждение прав, чтобы лишить его авторских прав на песню «К черту любовь». Артистку после заявления композитора проверяет московская полиция.

Юрист композитора Валерия Рытвина заявляет, что доказательство правоты Влади — экспертиза почерка в документе, которая подтвердила, что подписывал кто-то другой.

Еще в мае 2023 года Влади обвинил Comedy Club Production в том, что его имя как автора песни не указали в титрах выпуска шоу «Танцы», в котором прозвучала песня Лободы. Он требовал удалить выпуск со всех площадок и выплатить ему 500 тысяч рублей компенсации. Влади выплатили только 10 тысяч рублей, однако выпуск шоу был убран с хостингов.

Ранее продюсер рассказал о разделе власти в шоу-бизнесе между Ротару и Пугачевой.

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