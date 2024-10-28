Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Уральские пельмени» признались в пьяных выступлениях

Юмористы из «Уральских пельменей» заявили, что выходили на сцену нетрезвыми

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Артисты из юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин признались в пьяных выступлениях. Об этом они рассказали в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Пельмени Family».

По словам звезды шоу Андрея Рожкова, он уже практически ничего не помнит о периоде, когда юмористы выходили на сцену нетрезвыми.

«Давным-давно. Как будто и не было уже такого», — сказал он.

При этом участники проекта Вячеслав Мясников, Ксения Корнева и Сергей Исаев сказали, что никогда не выходили на сцену под воздействием алкоголя.

Накануне блогерша и телеведущая Виктория Боня заступилась за певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюкозу) после скандала с наркотиками.

Ранее снявшая фильм «Брат 2» кинокомпания «СТВ» обратилась в суд из-за фляжки «Сила в правде».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами