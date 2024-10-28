«Уральские пельмени» признались в пьяных выступлениях

Артисты из юмористического коллектива «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин признались в пьяных выступлениях. Об этом они рассказали в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Пельмени Family».

По словам звезды шоу Андрея Рожкова, он уже практически ничего не помнит о периоде, когда юмористы выходили на сцену нетрезвыми.

«Давным-давно. Как будто и не было уже такого», — сказал он.

При этом участники проекта Вячеслав Мясников, Ксения Корнева и Сергей Исаев сказали, что никогда не выходили на сцену под воздействием алкоголя.

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