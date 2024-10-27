Кинокомпания судится с бизнесменом из-за фляжки с гравировкой «Сила в правде»

Снявшая фильм «Брат 2» кинокомпания «СТВ» обратилась в суд с требованием взыскать с бизнесмена из Липецка 100 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Причиной судебного разбирательства стало то, что мужчина по имени Дмитрий С. продавал на Wildberries фляжки для воды и алкоголя с гравировкой «Сила в правде». Кинокомпания считает, что 36-летний предприниматель нарушил авторские права, используя на своих товарах прямую цитату из известного фильма.

Однако Дмитрий не согласен с мнением «СТВ»: он уверяет, что культовую фразу персонажа Данилы Багрова уже можно считать народной.

Фильм «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышел в прокат в 1997 году, продолжение первой части появилось на экранах в 2000 году. Кинокомпания «СТВ» была основана Сергеем Сельяновым, Василием Григорьевым и Балабановым в 1992 году в Петербурге.

За годы существования с «СТВ» работали и работают Бакур Бакурадзе, Клим Шипенко, Павел Лунгин, Алексей Мизгирев и другие режиссеры. В багаже кинокомпании свыше 160 фильмов, в том числе «Груз 200», «Бумер», «Жмурки», «Мама, не горюй» и «Монгол».

Ранее стало известно, что Дмитрий Дюжев запретил своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки».