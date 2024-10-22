Виктория Боня заступилась за Глюкозу после скандала с наркотиками

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в беседе с Voice заступилась за певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюкозу) после скандала с наркотиками.

Боня призналась, что не считает Глюкозу наркозависимой. Она уточнила, что не знает ситуацию. Однако, как отметила блогерша, если это действительно так, то такое поведение может быть следствием нестабильного асоциального состояния артистки.

«Это крик о том, что человеку нужна помощь. Не осуждение чье-то, не тыкание пальцем, а помощь и поддержка», — заявила Боня.

22 октября Глюкозу оштрафовали по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Ей назначили административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Позже Глюкоза вышла на связь и рассказала, что в аэропорту к ней подошли сотрудники полиции, которые ждали именно ее и планировали задержание. Полицейские были в штатском. По словам певицы, «один влиятельный» человек подал на нее заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении наркотиков.

По словам Глюкозы, ее обвинили в наркотическом опьянении и попросили сдать анализы. Сотрудники органов заявили, что от нее пахнет алкоголем, ее позы неустойчивы, речь нарушена, а кожный покров изменен. Певица опровергла это. Как уточнила звезда, полицейские отказались перечислить те же признаки на камеру и перед адвокатами.

Ранее спутника певицы Глюкозы арестовали за употребление наркотиков.