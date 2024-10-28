Садальский предположил, каким бы был Караченцов в 80 лет

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, каким бы был в 80 лет народный артист РСФСР Николай Караченцов. Об этом Садальский поразмышлял на своей странице в социальных сетях.

«Каким бы он был сейчас, если бы не беда? Сильным, красивым. Востребованным. Окруженным толпой поклонниц», — написал Садальский, отметив, что артист был таким всегда.

По словам шоумена, 80 лет для мужчины — это сейчас немного, учитывая, что Караченцов занимался спортом.

Караченцов попал в автомобильную аварию, которая перевернула его жизнь, в ночь с 27 на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте. Он ехал из подмосковной Валентиновки к жене, потерявшей мать, и не пристегнулся.

При аварии Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму — он пролежал в коме 26 дней в Институте Склифосовского. Позже его перевели в Центр патологии речи и нейрореабилитации. Борьба за восстановление речи и движений растянулась еще на 12 лет. В феврале 2017-го актер вновь попал в аварию — на этот раз в машине, за рулем которой была его супруга. Автомобиль столкнулся с «Газелью» неподалеку от дачи Караченцова. Актера доставили в больницу — и выписали в начале марта.

В сентябре 2017-го у него обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль в левом легком. В 2018 году артиста не стало.

Накануне актер Юрий Торсуев рассказал о съемках с Караченцовым.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о карьере и борьбе Николая Караченцова за жизнь.