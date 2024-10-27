«Срывал голос, рвал связки на ногах». Как работал, любил и боролся за жизнь Николай Караченцов

27 октября актеру Николаю Караченцову исполнилось бы 80 лет. Он вошел в историю советского кино и театра как артист с широчайшим амплуа — живой, энергичный. Он мог быть безумно смешным и страшно печальным. Взрослые восхищались его ролью в «Старшем сыне» и скупали билеты на «Юнону и Авось», дети — потешались над его гангстером Урри из фильма «Приключения Электроника». Авария, в которую Караченцов попал в 2005 году, изменила все, но не отменила всенародную любовь. «Газета.Ru» — об актере и человеке Николае Караченцове.

Каким был Николай Караченцов

Николай Караченцов не был человеком светским — он избегал вечеринок и очень старался не демонстрировать лишний раз звездный статус. В начале 2000-х в интервью газете «Время» актер признался: «В меня еще с детства во дворе, где я рос, на Чистых прудах, вдолбили накрепко — чем больше понтов, тем меньше существа».

Караченцов рассуждал, что актеру не стоит проявлять артистизм за пределами театра или съемочной площадки. «Доказывать себя нужно только на сцене, и больше нигде. Если ты за столом — душа компании, профессионал в тебе засомневается. Настоящий актер подсознательно экономит в обыч­ной жизни свои силы. Иначе он может себя расплескать», — объяснял он. И добавлял, что старается «себя осаживать, если заносит».

close Николай Караченцов в роли Тиля Уленшпигеля в спектакле «Тиль» по пьесе Г. Горина, 1978 год Виталий Арутюнов/РИА Новости

Впоследствии Караченцов признавался, что популярность для него — оценка его актерского труда, знак, что работает он не напрасно. «И все-таки артист не должен часто задумываться о своей популярности. Это может ему навредить. Это может его разбаловать. Потом — наше дело шаткое. Нас выбирают. Сегодня — есть, завтра — нет», — говорил он газете «Оренбургская неделя».

Работал артист очень много — центральные роли в театре у Марка Захарова, съемки в кино, гастроли. «Когда-то меня один врач предупредил: «Вам нельзя столько играть, иначе умрете». Еще когда у меня не было никакого опыта, но при этом шло много спектаклей, я просто кидался в работу, как в какую-то пропасть. Срывал голос, рвал связки на ногах. Но зато тогда же я понял: если спектакль прошел хорошо, получаешь эмоциональную подпитку такой мощности, что благодаря ей можно жить бесконечно. С другой стороны, работа актера в том и заключается, чтобы тратить нервы и отдавать всего себя зрителю», — объяснял актер свою любовь к работе. И добавлял, что устает от безделья. А вообще-то его учили, что мужчина не должен говорить: «Я устал».

В детстве Караченцов мечтал стать балетным танцором. Но мама Янина Брунак — знаменитый балетмейстер — была против, поэтому он поступил в Школу-студию МХАТ. Ее выпускники обычно шли дальше в труппу МХАТа, но в конце 60-х в Театре имени Ленинского комсомола случился актерский дефицит — и Караченцова, одного из лучших на курсе, распределили в будущий «Ленком».

Здесь он встретит в 1973-м «своего» театрального режиссера, Марка Захарова. И прослужит в одном театре почти 40 лет, сыграя в культовых спектаклях Захарова, среди которых будут «Тиль» и «Юнона и Авось».

У Караченцова нередко спрашивали, почему он остается в одном театре. Он всегда отвечал, что не видит смысла уходить от «лучшего режиссера».

В 1994 году Караченцов вместе с другом, каскадером Николаем Астаповым, открыл «Школу искусств Николая Караченцова» в городе Красноармейске. Там дети занимались хореографией и живописью, фехтованием и верховой ездой, а еще степом, которым увлекся и сам актер. Артист объяснял, что степ для него — это расширение творческих границ. «Я не собираюсь останавливаться в профессии. Это длинная дистанция, и я с нее сходить не собираюсь. Мне исполнится и 65, и 70, а я все еще буду бить чечетку», — обещал актер.

А вот от преподавания во ВГИКе он отказывался. Боялся, что не сможет посвятить всего себя студентам, а появляться раз в месяц — не хотел. Отказывался он и уехать в США. «Мне дважды предлагали остаться и поработать. Но через пять лет жизни в Голливуде предел мечтаний — третьеразрядное американское кино и убогий капитал КГБ, где прощается акцент. Трудно себе представить, чтобы Спилберг увлекся русским актером. Потому что на языке мало мыслить, надо чувствовать — это природа актерского существа», — отмечал Караченцов в интервью «Коммерсанту» в 1996 году.

Личная жизнь Николая Караченцова

В 1975 году Николай Караченцов женился на актрисе Театра имени Ленинского комсомола Людмиле Поргиной. Для нее это был второй брак, для него — первый и единственный. В 1978-м у пары родился сын Андрей — он не пошел по стопам родителей, поступил в МГИМО, выбрал профессию юриста.

В браке Караченцов и Поргина прожили 43 года. После автомобильной аварии в феврале 2005-го, разделившей жизнь семьи на «до» и «после», супруги обвенчались — это случилось 1 августа, в годовщину их свадьбы. После этого Людмила Поргина постоянно была рядом с мужем и отчаянно боролась, чтобы он восстановился. Отмечала любые улучшения. Даже в 2014-м, за несколько лет до смерти актера, она говорила: «Он пока не очень хорошо ходит».

close Николай Караченцов с семьей: сыном Андреем, невесткой Ириной и женой Людмилой Anatoly Lomokhov/Global Look Press

О своей семье Караченцов принципиально не говорил. «Это — мое», — объяснял он. А Людмила Поргина признавалась, что никогда не ревновала. «Я была уверена в его любви. Как-то он подошел к нашему сыну и сказал: «Сынок, запомни: на первом месте для меня всегда будет мама. Мы тебя безумно любим. Но и любим друг друга. Цени то, что ты воспитан в любви!» Я благодарна мужу, что он воспитал сына в уважении к дому, к семье, к матери», — рассказывала она в интервью kp.ru.

И все же незадолго до смерти артиста у него обнаружилась «любовница», бывшая балерина Мариинского театра Елена Дмитриева, которая утверждала, что много лет крутила роман с женатым Караченцовым. Как в «Зимней вишне», он якобы обещал ей жениться, но все время повторял, что сейчас не время развестись с женой.

Людмила Поргина на откровения Елены Дмитриевой, жившей на тот момент во Франции, реагировала скептически. «Глупость какая-то. Сейчас можно говорить все что угодно», — подчеркивала она. В сентябре 2018-го (за месяц до кончины актера) Поргина встретилась с Дмитриевой в программе «Эксклюзив» — балерина хотела извиниться за связь с ее супругом. Но Людмила Поргина извинений не приняла и назвала Дмитриеву сумасшедшей. «Коля вас не знает, он говорит, что вы сумасшедшая! Когда он прочитал о вас, он потом упал в обморок на прогулке, мне пришлось вызывать реанимацию в Израиле. Если бы он умер, вы были бы виноваты!» — обвиняла она женщину.

Бывшая балерина, впрочем, продолжала стоять на своем: о подробностях романа с актером, который был старше на 20 лет, она рассказывала и после его смерти. В программе «Прямой эфир» женщина показывала квартиру в Петербурге, где якобы встречалась с Караченцовым, демонстрировала запись на автоответчике с его голосом и спальню с кроватью. «Он все время звонил, приходил... И я не могла отказать. Как магия, как магнит. До сих пор я не нашла достойного мужчину, лучше, чем Караченцов», — говорила она.

После смерти актера в октябре 2018 года на телевидении появились новые «любовницы» Николая Караченцова. В декабре того же года о своей связи с ним рассказала художница Екатерина Подколзина. В 2020-м о романе с Караченцовым заявила актриса из сериала «Убойная сила» Наталья Лапина. Выслушав ее откровения в эфире передачи «На самом деле», Людмила Поргина резюмировала: «Если вы говорите о любовных связях, то должны понимать, с кем имеете дело. Николай Петрович — безумно интересный, интеллектуальный человек. Очень трудно было попасть в его круг. Он спал по четыре часа в сутки и не стал бы тратить время, энергию и любовь на вас, когда у него есть такой интересный мир».

Скептически вдова Караченцова отреагировала и на заявление певицы Азизы в августе 2020-го — та тоже призналась в связи с актером.

А вот актриса Анна Большова — одна из партнерш Караченцова по спектаклю «Юнона и Авось» — напротив, категорически заявляла, что у нее никогда не было романа с актером (хотя ее в этом и подозревали).

Авария и смерть Николая Караченцова

Караченцов попал в автомобильную аварию, которая перевернула его жизнь, в ночь с 27 на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте. Он ехал из подмосковной Валентиновки к жене — она позвонила, сообщила, что ее мать Надежда Степановна скончалась от рака, и Караченцов рванул в город, не пристегнувшись.

При аварии Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму — он пролежал в коме 26 дней в Институте Склифосовского. Позже его перевели в Центр патологии речи и нейрореабилитации. Борьба за восстановление речи и движений растянулась еще на 12 лет.

close Актер Николай Караченцов на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра «Ленком», 2017 год Михаил Джапаридзе/ТАСС

Караченцов проходил лечение в клиниках Израиля и Китая, отдыхал в санатории в Болгарии, часто посещал курсы физиотерапии. Улучшения были — актер мог ходить на прогулки, даже появляться на мероприятиях. В 2014-м его 70-летие было отмечено большим концертом в «Ленкоме» — актер, сидя рядом с женой, принимал поздравления от Шамиля Тарпищева, Ольги Кабо, Дмитрия Харатьяна, Инны Чуриковой, Иосифа Кобзона.

В феврале 2017-го актер вновь попал в аварию — на этот раз в машине, за рулем которой была его супруга. Автомобиль столкнулся с «Газелью» неподалеку от дачи Караченцова. Актера доставили в больницу — и выписали в начале марта.

А в сентябре 2017-го у него обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль в левом легком. И вновь — борьба за жизнь, химиотерапия. «Сделали уже три курса химиотерапии, скоро начнется четвертый. Лечимся в Красногорске. Мы боремся, он молодец. Коля столько перенес, но сохраняет самообладание. Сильный человек, соблюдает все предписания врачей, чтобы поправиться. Он мне так и сказал: «Девонька, мы еще поборемся, мы еще поживем!» — говорила Людмила Поргина kp.ru в январе 2018-го.

Николай Караченцов скончался накануне своего 74 дня рождения, 26 октября 2018 года, в онкологической больнице в Москве.