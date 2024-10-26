Сыроежкин рассказал о съемках с Караченцовым в «Приключениях Электроника»

Актер Юрий Торсуев рассказал о съемках с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. Его цитирует NEWS.ru.

Вместе артисты снимались в картине «Приключения Электроника» 1979 года, Торсуев исполнил роль мальчика Сыроежкина.

«Как актер, Николай Петрович, конечно, один из самых ярких и неповторимых и в кино, и в театре. Даже в отрицательных ролях, которых у него немного, он вызывал симпатию у зрителей», — поделился он.

По словам Торсуева, Караченцов был очень коммуникабельным, с уважением относился ко всем партнерам по площадке и съемочной группе, а также — к своим зрителям.

Для поклонников и коллег, продолжил актер, Караченцов стал примером взаимоуважения и любви.

«Он любил жизнь, боролся за нее даже после той трагедии, что случилась. Не сдался, что многое говорит о его характере», — заключил он.

26 октября 2018 года не стало Николая Караченцова. Артист не дожил до своего 74-летия один день.

Накануне сообщалось, что к юбилею Караченцова покажут марафон фильмов с актером.

Ранее Людмила Поргина вспомнила, как ушла из театра ради ухода за Караченцовым.