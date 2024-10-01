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Пролежавшую на чердаке 25 лет кружку продали за 1,6 миллиона рублей

В Британии кружку, пролежавшую 25 лет на чердаке, продали за 1,6 млн рублей

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Gildings Auction House

Сувенирную кружку, посвященную коронации короля Георга VI и пролежавшую на чердаке 25 лет, продали на британском аукционе за £13,5 тысячи (1,6 млн рублей). Об этом сообщает BBC News.

Керамическая желтая чашка художника Эрика Равилиуса, посвященная коронации Георга VI и королевы Елизаветы, с 1990-х годов стояла нетронутой в ящике на чердаке владельца. Ее выставили на аукцион Gildings в городе Маркет-Харборо с предпродажной оценкой в ​£​800. В итоге она была продана более чем в 16 раз дороже ожидаемой цены.

В коллекцию входили еще четыре кружки других цветов. На них изображены королевский герб и фейерверк.

До этого стало известно, что старинное бриллиантовое ожерелье, которое было на коронации королевы Елизаветы II может быть продано на аукционе за £2 млн. Его также надевали на коронацию короля Георга VI члены семьи маркиза Англси, которые владели бриллиантами до 1960-х годов, пока не продали их. Лот не выставлялся на публике в течение полувека.

Ранее в Дании продали старинную монету за 124 млн рублей.

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