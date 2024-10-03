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Купленная за $50 на распродаже картина была признана шедевром и подорожала в 40 раз

UPI: купленная за $50 картина оказалась работой Эмили Карр и будет продана за $200 тыс.

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Купленная за $50 картина будет продана за $200 тысяч, пишет UPI. Оказалось, это работа известной канадской художницы XX века.

Картина, купленная на распродаже за $50, может принести нынешним владельцам $200 тысяч. Как оказалось, это произведение принадлежит канадской художнице Эмили Карр и было написано в 1912 году.

Арт-дилер Аллен Трейбиц, который обнаружил картину, рассказал, что она привлекла его внимание благодаря изображению резного медведя гризли на вершине тотемного столба и необычной подписи.

«Можно было сказать, что в этой картине есть что-то особенное», — отметил мужчина.

Сейчас картина готовится к аукциону, который пройдет в следующем месяце в Торонто в Heffel Gallery. Ожидается, что ее коллекционеры заплатят за нее от $100 тысяч до $200 тысяч.

«За свою жизнь я находил много интересных вещей, но эта находка — самая значительная из всех», — добавил Аллен.

Ранее найденная в подвале дома картина оказалась подлинником Пикассо.

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